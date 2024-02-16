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Borsa güne yükselişle başladı

16.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Tüm sektör endekslerinde artış kaydedildi.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 9.274,48 puana çıktı.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİNDE YÜKSELİŞ

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,30 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile bilişim oldu.

DÜN KAPANIŞ REKORU KIRDI

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 9.242,15 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.282,89 puana taşıdı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarının, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirterek, "Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Endeks Borsa İstanbul puan sektör
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