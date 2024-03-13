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Borsa güne yükselişle başladı

13.03.2024 10:03
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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile iletişim, en çok gerileyen ise 0,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,82 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 9.091,85 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Endeks Borsa İstanbul sektör
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