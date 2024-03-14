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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.03.2024 10:02
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı. Bankacılık ve holding endeksi değer kazandı. Dün düşüş nedeniyle Akbank devre kesmişti.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,23 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.941,46 puana yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN BUGÜN DE SPOR

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 8.910,23 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Küresel piyasalarda Fed etkisi: Gözler ABD'den gelecek ÜFE verilerinde Küresel piyasalarda Fed etkisi: Gözler ABD'den gelecek ÜFE verilerinde

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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