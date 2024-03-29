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Borsa güne yükselişle başladı

29.03.2024 10:12
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 yükselişle 9.125,29 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,32 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 9.125,29 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,30 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,19 ile iletişim oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

FED BAŞKANI'NIN POWELL'IN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Banka'nın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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