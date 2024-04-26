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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 10:58
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 9.763,37 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile sigorta olurken, tek kaybettiren yüzde 3,73 ile spor oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,59 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 9.763,37 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,37 artış kaydetti.

DÜN DALGALI SEYİR HAKİMDİ

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.716,77 puanla tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA ABD VERİLERİ İZLENİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Öte yandan dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'DEN TL MEVDUATLARI İÇİN ADIM

Faiz kararının ardından, TCMB'den yapılan duyuruya göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

Duyuruda, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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Endeks Borsa İstanbul faiz mevduat Merkez Bankası sektör
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