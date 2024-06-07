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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 10:36
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

DİBS STOKU 2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

KKM'DE GÜÇLÜ DÜŞÜŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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