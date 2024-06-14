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Borsa güne yükselişle başladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 10:19
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 yükselişle 10.528,92 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile elektrik oldu.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,03 puan ve yüzde 1,32 artarak 10.528,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 artışla 10.391,89 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

BAKAN ŞİMŞEK BORSAYA YÖNELİK VERGİ ÇALIŞMASININ ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını belirterek, "İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ TAKİP EDİLİYOR

Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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Endeks Borsa İstanbul Mehmet Şimşek vergi
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