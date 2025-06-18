FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi (18 Haziran 2025 Çarşamba)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kaybederek 9.224,59 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (18 Haziran 2025 Çarşamba)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155 puan ve yüzde 1,23 azalışla 9.224,59 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 37,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 0,28 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen yüzde 3,1 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre nisan sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 13,8 milyar dolar artarak 185,9 milyar dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...
'Ciddi para kazanacak' Mert Başaran 'arsa alır gibi' deyip işaret etti, 'altın sigorta' vurgusu! Mevduatta düşüş için 'olası' senaryo'Ciddi para kazanacak' Mert Başaran 'arsa alır gibi' deyip işaret etti, 'altın sigorta' vurgusu! Mevduatta düşüş için 'olası' senaryo

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
256.75
3.349.425.126,00
% -1.91
13:41
TUPRS
136.8
3.209.887.153,10
% 1.48
13:41
EREGL
26.58
2.848.780.009,44
% -0.08
13:41
AKBNK
58.2
2.246.766.493,20
% -0.68
13:41
YKBNK
27.16
2.231.958.756,94
% 0.07
13:41
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

İsrail bunu beklemiyordu! 'Hermes' düştü...

İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

İngiltere'de istediğini bulamayan Ferdi Kadıoğlu valizlerini topladı! Transfer teklifini kabul etti...

Fahiş kira artışları Aile Sağlığı Merkezleri'ni de vurdu

Fahiş kira artışları Aile Sağlığı Merkezleri'ni de vurdu

Bakan Şimşek istifa iddialarına açık açık yanıt verdi! O andaki tepkisi gündem oldu

Bakan Şimşek istifa iddialarına açık açık yanıt verdi! O andaki tepkisi gündem oldu

Gram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi'

Gram altında 5000 TL için tarih verdi! 'Al unut dönemi'

'Tanesi 10 TL' etiketi tartışma yarattı! Esnaftan yanıt

'Tanesi 10 TL' etiketi tartışma yarattı! Esnaftan yanıt

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.