FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi (2 Haziran 2025 Pazartesi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 9.011,11 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (2 Haziran 2025 Pazartesi)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,46 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.011,11 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 28,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,59 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,63 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere yönelik attığı yeni adımların yarattığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelere yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken bu durum yurt içi piyasalarda da kendini gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobil şebekelere BTK onaylı denetim geliyorMobil şebekelere BTK onaylı denetim geliyor
Rekabet Kurulu'ndan devralma ve ortak kontrol başvurularına karar!Rekabet Kurulu'ndan devralma ve ortak kontrol başvurularına karar!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
274.75
4.619.479.493,00
% 0.55
16:10
YKBNK
25.58
4.417.427.535,32
% 0.47
16:10
AKBNK
52.15
2.932.551.950,70
% 2.36
16:10
GUBRF
240.2
2.770.685.438,00
% 0.88
16:10
ISCTR
10.84
2.531.585.285,85
% 0.84
16:10
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu'

Bölgede ondan başka yapan yok! 'Her evde bir tane bulunurdu'

Akaryakıt için indirimin tarihi belli oldu!

Akaryakıt için indirimin tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.