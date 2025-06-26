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Borsa günün ilk yarısında geriledi (26 Haziran 2025 Perşembe)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.397,49 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (26 Haziran 2025 Perşembe)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,22 azalışla 9.397,49 puana geriledi.

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Toplam işlem hacmi 32,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 3,78 ile turizm, en fazla düşen yüzde 2,06 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
27.94
3.083.762.371,20
% -0.21
13:46
THYAO
267.75
2.576.282.111,75
% -1.38
13:46
AKBNK
60.75
2.133.095.702,55
% -0.33
13:46
EKGYO
16.68
2.011.367.746,35
% -0.95
13:46
ISCTR
11.67
1.899.474.520,26
% -0.17
13:46
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