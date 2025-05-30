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Borsa günün ilk yarısında geriledi (30 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 değer kaybederek 9.059,85 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi (30 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.059,85 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,9 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
274.75
4.422.930.742,75
% -1.35
15:35
GUBRF
242.5
3.351.715.535,85
% -8.32
15:35
YKBNK
25.48
3.077.061.547,30
% -1.85
15:35
AKBNK
51.15
2.749.312.049,85
% -3.13
15:35
DERHL
53.1
2.347.343.892,85
% -9.92
15:34
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