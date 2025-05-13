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Borsa günün ilk yarısında geriledi! Sektör endekslerinden en fazla kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek 9.702,77 puana indi. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,3 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,05 ile inşaat oldu.

Borsa günün ilk yarısında geriledi! Sektör endekslerinden en fazla kaybettiren...

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,3 puan ve yüzde 0,45 azalışla 9.702,77 puana geriledi.

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Toplam işlem hacmi 57,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,3 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,05 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde açıklanan verilere göre cari işlemler hesabı martta 4 milyar 87 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolarlık fazla oluştu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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13:15
TOASO
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3.106.271.546,40
% 3.49
13:15
ISCTR
10.81
2.942.377.714,07
% 0
13:15
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