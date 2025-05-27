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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 9.269,87 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,28 puan ve yüzde 0,81 azalışla 9.269,87 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,62 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,12 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,42 ile tekstil oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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