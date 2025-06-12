FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,3 değer kaybederek 9.560,45 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,6 puan ve yüzde 1,3 azalışla 9.560,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,1 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,2 ile inşaat oldu.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler günün geri kalanında ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...
Hindistan'daki uçak kazası sonrası Boeing hisselerinde sert düşüş! Milyarlarca dolarlık gerilemeHindistan'daki uçak kazası sonrası Boeing hisselerinde sert düşüş! Milyarlarca dolarlık gerileme

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
24.54
4.655.015.813,42
% 1.57
13:35
THYAO
282.25
3.975.630.758,25
% -2.84
13:35
ASELS
145.2
3.732.669.779,20
% 2.76
13:35
YKBNK
27.78
3.104.082.662,22
% -2.11
13:35
AKBNK
59.6
2.915.451.355,95
% -0.67
13:35
Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

Arnavutköy'de suikast girişimi! Araca kurşun yağdırdılar

Arnavutköy'de suikast girişimi! Araca kurşun yağdırdılar

İzmir'de grevden sonra ses getirecek bir olay daha! 1000'den fazla çalışan işten çıkarılacak

İzmir'de grevden sonra ses getirecek bir olay daha! 1000'den fazla çalışan işten çıkarılacak

Memur ve emekli zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam

Memur ve emekli zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam

Mevduatta hesaplar değişiyor! 'Aşağı çekmeye başladılar'

Mevduatta hesaplar değişiyor! 'Aşağı çekmeye başladılar'

Geçen aya göre talepler yüzde 300 arttı!

Geçen aya göre talepler yüzde 300 arttı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.