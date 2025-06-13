FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,06 değer kaybederek 9.133,47 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 386,7 puan ve yüzde 4,06 azalışla 9.133,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla düşen yüzde 6,09 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine de yansıdı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası rezervleri 155,9 milyar dolara yükseldiMerkez Bankası rezervleri 155,9 milyar dolara yükseldi
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyorKKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
262.5
6.963.055.836,00
% -5.83
14:56
ASELS
142.5
5.156.276.031,50
% -1.52
14:56
AKBNK
57.7
4.774.866.975,80
% -2.53
14:56
YKBNK
26.64
4.542.946.337,14
% -3.69
14:56
ISCTR
11
3.451.562.778,09
% -4.43
14:56
Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

İsrail- İran geriliminde 'Hürmüz' tehlikesi!

İsrail- İran geriliminde 'Hürmüz' tehlikesi!

En düşük emekli aylığı 35 bin TL olabilir!

En düşük emekli aylığı 35 bin TL olabilir!

Yabancı turist sayısında rekor kırıldı!

Yabancı turist sayısında rekor kırıldı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.