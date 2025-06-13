Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 386,7 puan ve yüzde 4,06 azalışla 9.133,47 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla düşen yüzde 6,09 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Küresel piyasalardaki bu görünüm, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine de yansıdı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır