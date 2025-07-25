Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,44 puan ve yüzde 0,41 azalışla 10.645,61 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin en çok kazanan yüzde 1,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen yüzde 1,29 ile iletişim oldu.

Güne pozitif başlayan ve 10.722,9 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.750 ve 10.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır