FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 10.891,74 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,06 puan ve yüzde 0,46 azalışla 10.891,74 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile spor, en çok düşen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksindeki kar satışlarının öncülüğünde günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ancak federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrik üretimi ağustosta yüzde 2,8 arttıElektrik üretimi ağustosta yüzde 2,8 arttı
Maaşınızın yüzde 25'ine el konulabiliyordu!Maaşınızın yüzde 25'ine el konulabiliyordu!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
12.8
4.976.938.370,34
% -2.88
14:06
THYAO
294.75
4.170.555.963,50
% -0.76
14:06
AKBNK
60.3
4.168.318.989,30
% 0.17
14:06
ASELS
205.8
3.654.840.626,80
% 0.93
14:06
EREGL
27.72
3.208.316.063,32
% 1.76
14:06
Anahtar Kelimeler:
borsa bist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.