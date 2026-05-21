FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 640 liradan işlem görüyor. 21 Mayıs Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 660 liradan tamamladı.
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 640 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 390 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 530 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve gücünü koruyan dolar endeksinin baskısıyla gerilerken, ABD-İran gerilimine dair pozitif beklentiler kayıpları sınırladı.
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

ABD ile İran arasında büyük ölçüde arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılabileceğine yönelik iyimserliğin artması ise piyasalara bir miktar nefes aldırdı.
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları 4

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mevcut durumu "tam sınırda" olarak nitelendirmesi ve görüşmeleri sürdüren İranlı yetkililerin tutumuna ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunması, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Bununla birlikte, Fed'in son toplantı tutanaklarında enflasyon konusunda temkinli ve sıkı duruşunu koruduğuna işaret etmesi, piyasalardaki iyimserliğin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini canlı tuttu.

Analistler, enflasyon beklentileri, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar endeksinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurlar olduğunu belirterek, söz konusu baskının Orta Doğu'daki çatışmaların seyri ve süresine ilişkin belirsizlikler netleşene kadar devam edebileceğini bildirdi.
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 21 Mayıs altın fiyatları 5

Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki ana unsur olduğunu belirten analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladıTürkiye’nin "gül bahçesi" Isparta'da hasat başladı
Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor! Meclis’e geldi: Taksit imkânı geliyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.630,98
6.631,78
% -0.44
11:04
Ons Altın / TL
206.640,12
206.685,62
% -0.24
11:19
Ons Altın / USD
4.530,29
4.530,92
% -0.3
11:19
Çeyrek Altın
10.609,57
10.842,95
% -0.44
11:04
Yarım Altın
21.152,84
21.685,90
% -0.44
11:04
Ziynet Altın
42.438,29
43.239,17
% -0.44
11:04
Cumhuriyet Altını
43.660,00
44.320,00
% -0.6
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın tam altın Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

Mehmet Akif Ersoy için çarpıcı iddia: "Adnan Oktar'ın taktiklerini uygulamış"

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

ABD-İran görüşmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.