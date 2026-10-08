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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (8 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 12.119,61 puan oldu.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti (8 Ekim 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,03 azalışla 12.119,61 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 41,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile kimya, petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 5,96 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları için borçlanma planlarına ilişkin endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.300 ve 12.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
341.75
5.503.533.489,50
% -2.01
13:58
ASTOR
188.7
4.111.330.226,20
% 2.06
13:58
AKBNK
67.75
4.101.933.942,30
% -2.17
13:58
YKBNK
35.34
3.690.588.244,62
% -3.44
13:58
TUPRS
387.75
3.204.897.479,25
% 2.11
13:58
Anahtar Kelimeler:
borsa
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