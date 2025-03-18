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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

18.03.2025 13:34
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,71 puan ve yüzde 0,01 azalışla 10.860,12 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 58,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,42 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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