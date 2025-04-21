FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

21.04.2025 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,83 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.314,41 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,14 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,46 ile elektrik oldu.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.150 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Diyadin’de lokantalar denetleniyorDiyadin’de lokantalar denetleniyor
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TOASO
192.8
3.955.686.667,50
% 9.24
14:16
KCHOL
146.8
2.576.946.317,10
% 2.51
14:16
ISCTR
10.44
2.482.540.947,53
% -2.06
14:16
THYAO
316.75
2.395.222.242,50
% -0.71
14:16
AKBNK
49.08
2.140.268.567,00
% -0.93
14:16
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

18 milyon dolar kazandıklarını duyunca harekete geçti! Kiralayıp...

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihale evraklarını istemişti! Elazığ Belediyesi’ne ihale soruşturması: Başrolde çöp kamyonları var!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihale evraklarını istemişti! Elazığ Belediyesi’ne ihale soruşturması: Başrolde çöp kamyonları var!

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

5 asırlık kehanet: Papa öldü gözler Vatikan'da

İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'

İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'

1990'lı yıllarda terk etmişlerdi! Paris'ten geri dönüyorlar... Cudi'de yeni bir yaşam

1990'lı yıllarda terk etmişlerdi! Paris'ten geri dönüyorlar... Cudi'de yeni bir yaşam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.