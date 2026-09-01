FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.340,23 puan oldu.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 95,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla risk algısı yüksek seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3'ü aştıAvro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3'ü aştı
LPG'ye zam geliyor: Tabela değişiyorLPG'ye zam geliyor: Tabela değişiyor

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.