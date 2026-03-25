Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,28 puan ve yüzde 0,91 artışla 13.047,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,68 ile metal eşya makine, tek değer kaybeden ise yüzde 0,94 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları ve cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır