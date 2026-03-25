Borsa günün ilk yarısında yükseldi (25 Mart 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 13.047,44 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,28 puan ve yüzde 0,91 artışla 13.047,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,68 ile metal eşya makine, tek değer kaybeden ise yüzde 0,94 ile kimya petrol plastik oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
208.4
9.524.695.201,40
% 8.65
13:59
THYAO
296
9.097.967.923,50
% 1.72
13:59
ASELS
342.25
4.118.304.055,75
% -2.77
13:59
AKBNK
71.95
3.735.330.919,60
% 2.35
13:59
KCHOL
187.8
3.348.746.862,70
% 2.79
13:59

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları ve cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

