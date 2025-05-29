FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok kazandıran bankacılık oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.188,19 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok kazandıran bankacılık oldu

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,49 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.188,19 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 30,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,21 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı artarken, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurma kararı ve bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, 12 milyar 92 milyon dolara yükselirken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,2'ye geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'Bakandan açıklama: 'Son kez uzatıldı'
MKK'den yatırımcılar için yeni dönem! MKK'den yatırımcılar için yeni dönem!

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
23.78
2.738.965.470,52
% -0.34
13:40
THYAO
278.75
2.584.433.692,50
% 0.81
13:40
YKBNK
25.88
2.277.980.144,12
% 1.09
13:40
ISCTR
10.97
2.121.500.895,01
% 0.64
13:40
PEHOL
15.49
2.020.179.363,53
% 5.73
13:40
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasayla ilgili çok net çıkış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasayla ilgili çok net çıkış!

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Bir ilin konuştuğu görüntü! Alkol alıp ateş açtı, hemen gözaltına alındı: Tüm şehrin tanıdığı ismin görevi şaşırttı

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Sabancı Holding o şirketi 1 dolara devretti! Toplam zarar...

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Yeni para birimi geliyor! Adı bile belli... Çalışmaları hızlandırdılar

Erdoğan: “Avrupalı liderlerin taleplerini çok yoğun alıyoruz”

Erdoğan: “Avrupalı liderlerin taleplerini çok yoğun alıyoruz”

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

Vize başvurularında 'randevu' krizi! Karaborsaya düştü

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.