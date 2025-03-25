FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok yükselen...

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok yükselen...

25.03.2025 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana çıktı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 8,11 ile ticaret oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok yükselen...

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 artışla 9.793,43 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 84,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,81, holding endeksi yüzde 4,33 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen yüzde 8,11 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanınmasına, geri alımda alınan hisselerin çekirdek sermayeden düşülmemesine karar verdi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.950 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!
Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme! Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme!
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı

Şişli'deki kent lokantalarının kapatıldığı iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme!

Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme!

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

İstediği fiyata satamayınca o işe karar verdi! Talep yağıyor

İstediği fiyata satamayınca o işe karar verdi! Talep yağıyor

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.