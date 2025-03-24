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Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En fazla kazandıran...

24.03.2025 13:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En fazla kazandıran...

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 artışla 9.241,66 puana yükseldi.

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Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı.

EN FAZLA KAZANDIRAN VE EN ÇOK GERİLEYEN

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Yurt içinde ise dün İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 liradan 0,50 liraya yükseltti.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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