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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

14.03.2024 14:10
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Bankacılık ve holding endekslerinde artış kaydedildi. Sabah saatlerinde sektör endekslerinden en fazla kazandıran spor yerini sigortaya bıraktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,11 puan artışla 8.920,33 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA KAZANDIRAN SİGORTA

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ayrıca haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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