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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.03.2024 14:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 değer kazanarak 8.852,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,13, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 134,16 puan artışla 8.852,28 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira olarak belirlendi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,28 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,06 ile spor oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA JAPONYA ETKİSİ

Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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Endeks Bankacılık Borsa İstanbul sektör holding
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