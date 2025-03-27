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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

27.03.2025 13:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kazanarak 9.697,92 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,38 puan ve yüzde 0,5 artışla 9.697,92 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,94 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı.

TEK KAYBETTİREN BANKACILIK

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine çevrildi.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 7 milyar 771 milyon dolara yükselirken, işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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