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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,11 puan ve yüzde 1 artışla 9.169,54 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Borsa-İstanbul-1

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,36 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyallerle pozitif seyrederken bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

Borsa-İstanbul-2

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293
3.325.394.482,25
% 3.08
13:20
AKBNK
49.5
2.210.673.595,56
% 2.06
13:20
PEHOL
15.56
2.091.713.587,22
% -5.7
13:20
YKBNK
23.08
2.082.747.025,26
% 1.41
13:20
ISCTR
10.42
1.653.684.905,02
% 1.17
13:20
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