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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak 9.191,47 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,28 puan ve yüzde 0,87 artışla 9.191,47 puana yükseldi.

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Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,25 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,51 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
23.24
3.853.144.542,16
% 3.2
13:45
ASELS
136.9
3.789.105.327,80
% 5.47
13:45
KCHOL
136.4
3.401.361.179,80
% 1.04
13:45
AKBNK
49.7
2.902.231.398,06
% 2.31
13:45
THYAO
294
2.547.891.227,25
% 0
13:45
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Borsa İstanbul borsa
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