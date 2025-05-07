FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 9.165,01 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,32 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.165,01 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 37,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BGGGGG

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,01 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar martta gerilediAvro Bölgesi'nde perakende satışlar martta geriledi
Hesaplara yatırılmaya başlandı! Bakan duyurduHesaplara yatırılmaya başlandı! Bakan duyurdu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
145
4.251.214.469,50
% 5.53
13:24
YKBNK
23.74
2.548.424.414,66
% 2.24
13:24
KCHOL
137.6
2.372.385.271,80
% 1.62
13:24
ISCTR
10.25
2.075.261.173,30
% 0.29
13:24
THYAO
288.75
1.961.933.729,00
% -1.03
13:24
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Dünya diken üstünde, Türkiye'den beklenen açıklama geldi

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

Eski sevgilisini barışmak için aparta çağırdı! Duş alırken 2 erkeği karşısında gördü... Videoya alıp ailesine göndermekle tehdit ettiler

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'

Dev köşkün satışı iptal edildi... Nedeni: 'Deprem'

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

2 bin tondan fazla! Hepsi geldiği ülkelere geri gönderildi, virüslü çıktı

2 bin tondan fazla! Hepsi geldiği ülkelere geri gönderildi, virüslü çıktı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.