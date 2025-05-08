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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,59 değer kazanarak 9.218,61 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 143,99 puan ve yüzde 1,59 artışla 9.218,61 puana yükseldi.

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Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,9, holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken en çok kazandıran yüzde 3,79 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
151
5.377.161.806,30
% 4.72
13:38
THYAO
284
3.777.752.233,25
% 1.88
13:38
TUPRS
127.8
3.077.273.328,10
% 8.67
13:38
KCHOL
139.8
2.462.042.403,90
% 1.9
13:38
EREGL
23.32
2.398.394.328,50
% 3
13:38

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul borsa
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