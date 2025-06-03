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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,85 değer kazanarak 9.265,99 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 6,07, holding endeksi yüzde 2,9 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100'de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi. Günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Borsa İstanbul piyasa
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