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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 10.213,63 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,61 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.213,63 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 64,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,24 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,98 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu. Enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin etkisiyle 10.380 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla karının bir kısmını geri verdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, ABD'de ise tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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