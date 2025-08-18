FİNANS

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazanarak 10.884,33 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,76 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.884,33 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen yüzde 1,78 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Güne alış ağırlıklı bir seyirle başlayan ve 10.942,58 puana yükselen BIST 100 endeksi günün ilk yarısını 10.884,33 puandan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 168,2 milyar dolar oldu. Konut Fiyat Endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık yüzde 32,8 arttı.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
4.28
5.562.606.941,32
% 9.74
15:03
EREGL
28.42
4.873.989.642,24
% 2.75
15:03
THYAO
331.25
4.723.132.789,50
% 0.08
15:03
TEHOL
28.44
4.169.643.783,90
% 2.52
15:03
HEKTS
5.17
3.669.038.116,68
% 4.02
15:03
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
