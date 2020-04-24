FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 24.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 98.449,46 puana çıktı.

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 98.449,46 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yüzde 0,57 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.170,98 puandan tamamladı.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
24 Nisan'da borsa açık mı? 24 Nisan'da borsa açık mı?
Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...Ebeveynlere 100 Dolara kadar ödeme yapılıyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa, bist, Endeks,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşterilerine zaman aşımı uyarısı

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Dolarda günün ilk rakamları geldi

Dolarda günün ilk rakamları geldi

Altın fiyatlarında son durum: Gram...

Altın fiyatlarında son durum: Gram...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, 24 Nisan'da açık olacak

24 Nisan'da borsa açık mı?

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Dolar, 6,81'in üzerini gördü

Dolar 1,5 yılın zirvesinde!

Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar yön arayışında! İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.