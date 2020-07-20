FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 20.07.2020 10:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 artışla 118.844,45 puana yükseldi.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 58,36 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 118.844,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 0,02 azalışla 118.786,09 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyorPiyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor
Bankaya ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!Bankaya ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Başlangıç maaşı 26 bin lira!

Başlangıç maaşı 26 bin lira!

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi!

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi!

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek!

İşsiz kalanlara aylık 2.350 TL destek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

İflas riski taşıyan şirketlere dikkat!

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.