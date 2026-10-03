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TEKNOFEST'te öğrenci olarak yarıştı şimdi yerli roket teknolojisi geliştiriyor

TEKNOFEST'e 2024 yılında üniversite öğrencisiyken roket yarışmacısı olarak katılan Hasan Hüseyin Genç, bu yıl festivale mühendis olarak geliştirdikleri yerli teknolojiyle katılıyor.

TEKNOFEST'te öğrenci olarak yarıştı şimdi yerli roket teknolojisi geliştiriyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfının yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyken 2024'te İpek Yolu Roket Takımı ile TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılan Genç ve ekibi, yarışmada "En İyi Takım Ruhu" ödülüne sahip oldu.

Roketçilik çalışmalarını öğrencilik sonrasında da sürdüren Genç, bugün T3 Girişim Vakfı çadırındaki stantlarında geliştirdikleri ürünleri ziyaretçilere tanıtıyor.

Genç, AA muhabirine, ROKETSAN'ın roket yarışmaları kapsamında belirlediği şartlar doğrultusunda takımların sistemlerinde ticari ürün bulundurması gerektiğini belirtti.

Bu ihtiyaca yönelik ticari uçuş kontrol bilgisayarı geliştirdiklerini anlatan Genç, ürünün ROKETSAN'ın testlerinden de geçtiğini söyledi.

Genç, "Ticari uçuş kontrol bilgisayarı, roketin kalkış anından iniş anına kadar tüm süreçteki kontrolleri sağlayan kart. Roketin beyni oluyor aslında. Yerli imkanlarla geliştirdik. Bütün tasarımını, dizgisini ve yazılımını biz kendimiz yaptık, tasarladık." diye konuştu.

"ÖĞRENCİYKEN BAŞLADI MÜHENDİS OLARAK SÜRDÜRÜYOR"

TEKNOFEST'in kendisi açısından öğrencilikten profesyonel hayata uzanan bir süreç oluşturduğunu belirten Genç, festivalin yarışmaların ötesinde girişimlerin ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Genç, "TEKNOFEST'in içinde yoğrulmak çok güzel bir his. TEKNOFEST'in görevi yarışmadan çıkıp girişimler oluşsun ve ülkemize katma değer katan ürünler gelişsin. Biz de bunun bir paydaşı olmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten gurur verici bir his." diye konuştu.

TEKNOFEST te öğrenci olarak yarıştı şimdi yerli roket teknolojisi geliştiriyor 1

Festival alanında kendileriyle iletişim kuran öğrencilerin yaptıkları çalışmaları merak ettiğini aktaran Genç, özellikle roket yarışmalarına katılan gençleri bu alanda çalışmalar yapmaları için teşvik ettiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in gençlere yalnızca teknik bilgi değil, ürün geliştirme sürecine ilişkin deneyim de kazandırdığını dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST bir ekosistem oluşturuyor. İnsanlar kendilerini geliştirebileceği bir ortam buluyorlar. Kendi ilgi alanlarında olan yarışmaya katılıyorlar. Bu alanda kendilerini geliştirerek iş hayatına hazırlanmış oluyorlar. Bunun disiplini, sorumluluğu, bir ürünün gelişim süreci gibi şeylere öğrenciyken hakim oluyorlar."

"İLK SATIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Geliştirdikleri ürünün iç pazarda satışının bulunduğunu belirten Genç, ilk satışlarını gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönemde yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Genç, "İç pazarda satışımız oluyor şu anda. İlk satışımızı geçen senelerde yaptık. Devamında ise yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi ihraç etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in Türkiye açısından önemine de değinen Genç, festivalin yeni ürünlerin geliştirilmesine ve teknoloji alanında gençlerin yetişmesine katkı sunduğunu belirterek, bu sürecin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin adımlarından biri olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teknofest
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