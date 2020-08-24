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Borsa haftaya nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 24.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 1.111.24 puandan başladı.

Borsa haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,36 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 1.111.24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile elektrik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklaması ile 1.141,32 puanı gören BIST 100 endeksi, kar satışlarının etkisini artırması ile günlük bazda yüzde 1,5 değer kaybetse de bir önceki haftaya göre yüzde 2,40 yükselerek 1.109,88 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, perşembe günü başlayacak Jackson Hall toplantısında, başta ABD Merkez Bankası Bakanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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