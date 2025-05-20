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Borsa haftaya yatay başladı! Sektör endekslerinde en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yatay seyirle 9.666,18 puandan başladı.

Borsa haftaya yatay başladı! Sektör endekslerinde en çok kazandıran ve en fazla kaybettiren belli oldu

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,18 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.666,18 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,13 ile ticaret oldu.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesinin ardından artan risk algısına karşın, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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