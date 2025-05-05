FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı.

BBB

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,19 puan ve yüzde 0,55 artışla 9.217,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,45 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesi temkinli bir seyir izliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği için değerlendirme süreci başlattığını duyurdu. Bugün yurt içinde gözler nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Avrupa borsaları karışık seyrediyorAvrupa borsaları karışık seyrediyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
22.96
882.844.705,48
% -0.52
10:22
ASELS
130.1
752.420.856,70
% 0.23
10:22
THYAO
293.25
728.387.270,75
% 0.17
10:22
AKBNK
49.34
700.539.785,63
% -0.32
10:22
ISCTR
10.33
622.318.734,34
% -0.19
10:22
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Yönetime beklenmedik G.Saray örneği

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.