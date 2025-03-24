FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa haftaya yükselişle başladı! Gözler dolar, euro ve altında... İşte son durum

Borsa haftaya yükselişle başladı! Gözler dolar, euro ve altında... İşte son durum

24.03.2025 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,35 yükselişle 9.167,00 puandan başladı. Öte yandan İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, avro 41,1530 liradan haftaya başladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 38,0010 seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı ise, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 3 bin 693 liradan işlem görüyor. İşte borsa, dolar, euro ve altında son durum...

Borsa haftaya yükselişle başladı! Gözler dolar, euro ve altında... İşte son durum

Borsa, dolar, euro ve altın haftaya nasıl başladı? Borsa, euro, dolar ve altında son durum ne? Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan ve yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puana çıktı.

thumbs_b_c_9490231f892a5dc2fee8c15bca962fe9

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

thumbs_b_c_2f18d1b6bb4de07e3f2ce154e9e3e6cd

Yurt içinde ise dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

thumbs_b_c_e72cffca3bc0476fcf41e97c8fc368fe

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılıyor. 41,1510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise 41,3460 lira olmuştu.

images

DOLAR/TL 38,00 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Cuma günü, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 38,0010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

thumbs_b_c_923487bd1c26d11d631f266374efe477

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan yurt içinde dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

iStock-1141063497

ALTININ GRAMI 3 BİN 693 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 678 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.

iStock-1428824903

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

iStock-1882463612

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.

Bunula birlikte dün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum hayatını kaybetti.

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 60 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Finansal Hizmetler Güven Endeksi gerilediFinansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
Fahiş fiyatlı baklavayı bu yöntemle 120 TL'ye satıyorlarFahiş fiyatlı baklavayı bu yöntemle 120 TL'ye satıyorlar
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
37,83
37,85
% 0.01
10:56
Euro
41,03
41,17
% 0.37
10:56
İngiliz Sterlini
48,98
49,06
% 0.23
10:56
Avustralya Doları
23,80
23,82
% 0.31
10:56
İsviçre Frangı
42,86
42,89
% 0.06
10:56
Rus Rublesi
0,45
0,45
% 0.91
10:55
Çin Yuanı
5,22
5,22
% 0.12
10:56
İsveç Kronu
3,74
3,75
% 0.36
10:56
Anahtar Kelimeler:
döviz Borsa İstanbul Euro Altın altın fiyatları borsa dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birçok gazeteciye gözaltı! Mesai arkadaşına yapılan işlemi canlı yayında duyurdu

Birçok gazeteciye gözaltı! Mesai arkadaşına yapılan işlemi canlı yayında duyurdu

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Bayram tatili kaç gün olacak? Bugün masada olacak...

Bayram tatili kaç gün olacak? Bugün masada olacak...

'Sesim olursanız sevinirim' Tüm malını kaybetti, küçük bir odada geçimini sağlamaya çalışıyor: Herkesin alması lazım

'Sesim olursanız sevinirim' Tüm malını kaybetti, küçük bir odada geçimini sağlamaya çalışıyor: Herkesin alması lazım

Aracınızın deposunu yarın olmadan doldurun!

Aracınızın deposunu yarın olmadan doldurun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.