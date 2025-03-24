Borsa haftaya yükselişle başladı! Gözler dolar, euro ve altında... İşte son durum

Borsa, dolar, euro ve altın haftaya nasıl başladı? Borsa, euro, dolar ve altında son durum ne? Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,35 puan ve yüzde 1,35 artışla 9.167,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,24 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,39 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,81 değer kaybederek 9.044,64 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ederken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Yurt içinde ise dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA

SPK'den dün yapılan açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılıyor. 41,1510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise 41,3460 lira olmuştu.

DOLAR/TL 38,00 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Cuma günü, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8310'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 38,0010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,1660'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi, azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan yurt içinde dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.

ALTININ GRAMI 3 BİN 693 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 678 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.

Bunula birlikte dün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum hayatını kaybetti.

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 60 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır