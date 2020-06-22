Borsa İstanbul 115 bin puanı aştı

Küresel piyasalarda artan vaka sayıları nedeniyle salgında ikinci dalganın ekonomileri etkileyip etkilemeyeceği yönünde soru işaretleri tartışılırken Borsa İstanbul, bugünkü performansıyla dünya borsalarından pozitif olarak ayrışıyor. Gün ortasına doğru 115 bin seviyesini de deviren Borsa İstanbul, yıl içerisindeki tüm kayıplarını silmiş oldu.

2019'U 114 BİN 424 PUANDA NOKTALAMIŞTI

2019 yılının son işlem gününü 114 bin 424 puandan noktalayan Borsa İstanbul, bugün bu seviyeleri geçerek yıl içinde yaşadığı tüm kayıpları silmeyi başardı. Yılın ilk 3 ayında, koronavirüs salgını nedeniyle 2020'ye başladığı seviyelerin yüzde 28 altına inmiş ve 17 Mart tarihinde 81 bin 936 puana kadar çekilmişti. BİST 100 Endeksi, salgın öncesinde 22 Ocak günü ise tarihinin en yüksek seviyeleri olan 124 bin 536'yı görmüştü.

Pandeminin alt üst ettiği piyasalarda dünya borsalarıyla birlikte 2020 yılında tarihinin en sert dalgalanmalarından birini yaşayan Borsa İstanbul, bugün yeniden 115 bin puan barajını aştı. BİST-100, salgının Çin'den sonra Avrupa'da da görülmeye başladığı şubat ayı ortalarında başlayan sert düşüşte son olarak 26 Şubat'ta 115 bin puanı görmüştü.

