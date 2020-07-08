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Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

BORSA HABERLERİ  | 08.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

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