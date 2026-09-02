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Borsa İstanbul açıldı 02 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler nedeniyle düşüş kaydediyor. BIST 30, 16.424,91 puanda, BIST 50 ise 12.739,66 puanda işlem görmekte. BIST 100 endeksi ise 14.116,29 puana geriledi. Sektörel performans ve makroekonomik veriler yatırımcıların stratejilerini etkiliyor.

Borsa İstanbul açıldı 02 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi şu an 16.424,91 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi ise % -0,39 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki genel dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yatırımcıların dikkatini çeken sektörlerin performansı önemli bir etkendir. Global piyasalardaki belirsizlikler de BIST 30’un yönünü etkiliyor. Büyük şirketlerin hisse değerlerindeki dalgalanmalar, endeksin genel gidişatını şekillendiriyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi 12.739,66 puan seviyesine geriledi. Günlük değişim ise % -0,67 olarak belirlendi. Yatırımcılar, makroekonomik verileri takip ediyor. Uluslararası gelişmeler de stratejilerini gözden geçirmelerine neden oluyor.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi şu an 14.116,29 puan seviyesindedir. Günlük değişimi % -0,79 olarak kaydedilmiştir. Piyasa katılımcıları, endeksin gelecekteki seyrini değerlendiriyor. Yatırım kararlarını buna göre şekillendirmektedirler. Düşen endeks değerleri, portföy yönetiminde dikkatli olmayı gerektiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 02 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
394.5
4.753.519.777,00
% -2.05
11:22
KTLEV
52.6
3.455.075.126,75
% -6.98
11:22
THYAO
300
3.137.867.599,25
% -0.5
11:22
ASELS
389.25
2.715.234.414,00
% 1.24
11:22
KCHOL
209.4
2.699.634.069,60
% -2.47
11:22
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