Borsa İstanbul açıldı 02 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi şu an 16.424,91 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi ise % -0,39 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki genel dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yatırımcıların dikkatini çeken sektörlerin performansı önemli bir etkendir. Global piyasalardaki belirsizlikler de BIST 30’un yönünü etkiliyor. Büyük şirketlerin hisse değerlerindeki dalgalanmalar, endeksin genel gidişatını şekillendiriyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 12.739,66 puan seviyesine geriledi. Günlük değişim ise % -0,67 olarak belirlendi. Yatırımcılar, makroekonomik verileri takip ediyor. Uluslararası gelişmeler de stratejilerini gözden geçirmelerine neden oluyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi şu an 14.116,29 puan seviyesindedir. Günlük değişimi % -0,79 olarak kaydedilmiştir. Piyasa katılımcıları, endeksin gelecekteki seyrini değerlendiriyor. Yatırım kararlarını buna göre şekillendirmektedirler. Düşen endeks değerleri, portföy yönetiminde dikkatli olmayı gerektiriyor.