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Borsa İstanbul açıldı 2 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

2 Kasım 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, 13.433,62 puanla %0,1 yükseldi. Yatırımcılar arasında artan güven, ekonomik büyüme ve olumlu bilanço sonuçlarıyla destekleniyor. BIST 50, 10.088,14 puanda %0,09 artış gösterirken, BIST 100 ise 10.765,09 puanda %0,05 yükseliş sergiliyor. Piyasa katılımcılarının olumlu beklentileri, yatırımcı ilgisini artırarak güveni pekiştiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 2 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Güncel Durumu

2 Kasım 2026 tarihinde BIST 30, sabah saat 10:15 itibarıyla 13.433,62 puan seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0.1 artış gösteriyor. Bu yükseliş, yatırımcıların güvenini artırdı. Analistler, güçlü performansın nedenlerini öne sürdü. Ekonomik büyümenin devam etmesi önemli bir faktördür. Şirketlerin olumlu bilanço sonuçları da etkilidir.

BIST 50 Güncel Durumu

BIST 50, 2 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 10.088,14 puanda işlem görüyor. Günlük değişim %0.09’luk bir artış gösteriyor. Bu endeks, piyasa katılımcılarının beklentilerini yansıtıyor. Olumlu haberler, yatırımcı ilgisini artırmıştır. Bu durum, geniş bir yatırımcı tabanının güvenini pekiştiriyor.

BIST 100 Güncel Durumu

BIST 100, 2 Kasım 2026 tarihinde sabah saat 10:15'te 10.765,09 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0.05 olarak kaydedilmiştir. Endeks, olumlu piyasa havalarıyla dengeli bir performans sergiliyor. Bu hafif yükseliş, yatırımcı güveninin bir göstergesidir. Mevcut ekonomik veriler, pazar üzerinde olumlu etki yaratıyor. Uzmanlar, duruma dikkat çekiyor. BIST 100'ün daha üst seviyeleri zorlayabileceği düşünülüyor.

Borsa İstanbul açıldı 2 Kasım Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
246.8
1.353.093.120,20
% 1.9
10:21
ASELS
348
1.192.125.346,75
% 0.29
10:21
ASTOR
159.3
870.415.734,00
% 0.25
10:21
AKBNK
61.3
820.382.880,65
% 0.66
10:21
TUPRS
335.25
516.548.781,25
% -2.4
10:21
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