Borsa İstanbul açıldı 03 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

03 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.863,84 puan seviyesindeydi. Saat 10:15 itibarıyla bu değer kaydedildi. Günlük değişim oranı %0,43 olarak belirlendi. Bu artış, piyasa katılımcılarının güveninin arttığını gösteriyor. Ayrıca, endeksin önde gelen şirketlerinin performansı olumlu yönde seyrediyor. Yatırımcılar için BIST 30 önemli bir gösterge konumunda. Bu endeks Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtıyor. Yatırımcılar, artışın sürdürülebilir olup olmadığını merak ediyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi 03 Temmuz 2026 tarihinde 13.053,12 puandan işlem görmekte. Saat 10:15 itibarıyla bu değer kaydedildi. Günlük değişim oranı %0,45 olarak hesaplandı. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, ulusal ekonomik dinamiklerin bir göstergesi konumundadır. Yatırımcılar, yükselişin bilanço dönemleriyle ilgili olumlu sonuçların yansıması olup olmadığını değerlendiriyor.

BIST 100

03 Temmuz 2026 sabahı BIST 100 endeksi 14.506,52 puandan işlem görmekte. Saat 10:15’te bu değer kaydedildi. Günlük değişim %0,36 olarak belirlenmiştir. Bu seviye, genel piyasa havasının iyileştiğini gösteriyor. BIST 100, Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan bir endeks. Yatırımcıların geniş bir perspektiften piyasa durumunu değerlendirmesine olanak tanıyor. Uzun vadeli yatırım stratejileri için bu artış dikkatle izlenmelidir. Yatırımcıların güvenli liman arayışında önemli bir rol oynamaktadır.