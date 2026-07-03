FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 03 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

03 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.863,84 puana ulaşarak %0,43'lük bir artış gösterdi. Aynı gün BIST 50 endeksi 13.053,12 puanda, BIST 100 ise 14.506,52 puanda işlem görmekteydi. BIST 50 günlük %0,45, BIST 100 ise %0,36'lık değişimle dikkat çekti. Bu artışlar, Türkiye’nin önde gelen şirketleri üzerinden piyasa güvenini yansıtıyor. Yatırımcılar, bu performansın sürdürülebilirliğini değerlendiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 03 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

03 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 16.863,84 puan seviyesindeydi. Saat 10:15 itibarıyla bu değer kaydedildi. Günlük değişim oranı %0,43 olarak belirlendi. Bu artış, piyasa katılımcılarının güveninin arttığını gösteriyor. Ayrıca, endeksin önde gelen şirketlerinin performansı olumlu yönde seyrediyor. Yatırımcılar için BIST 30 önemli bir gösterge konumunda. Bu endeks Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtıyor. Yatırımcılar, artışın sürdürülebilir olup olmadığını merak ediyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi 03 Temmuz 2026 tarihinde 13.053,12 puandan işlem görmekte. Saat 10:15 itibarıyla bu değer kaydedildi. Günlük değişim oranı %0,45 olarak hesaplandı. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Bu endeks, ulusal ekonomik dinamiklerin bir göstergesi konumundadır. Yatırımcılar, yükselişin bilanço dönemleriyle ilgili olumlu sonuçların yansıması olup olmadığını değerlendiriyor.

BIST 100

03 Temmuz 2026 sabahı BIST 100 endeksi 14.506,52 puandan işlem görmekte. Saat 10:15’te bu değer kaydedildi. Günlük değişim %0,36 olarak belirlenmiştir. Bu seviye, genel piyasa havasının iyileştiğini gösteriyor. BIST 100, Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerini kapsayan bir endeks. Yatırımcıların geniş bir perspektiften piyasa durumunu değerlendirmesine olanak tanıyor. Uzun vadeli yatırım stratejileri için bu artış dikkatle izlenmelidir. Yatırımcıların güvenli liman arayışında önemli bir rol oynamaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 03 Temmuz Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (3 Temmuz 2026)
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
75.5
4.658.298.954,25
% -3.14
10:24
ASTOR
314
3.563.541.832,75
% 4.06
10:24
YKBNK
39
3.406.057.997,42
% -3.7
10:24
ASELS
391
2.637.276.752,50
% 1.62
10:24
ISCTR
14.47
2.387.674.566,58
% -2.36
10:24
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Oyarzabal şov yaptı! İspanya Avusturya'yı rahat geçti

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.