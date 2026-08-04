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Borsa İstanbul açıldı 04 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Endeksi, 04 Ağustos 2026 tarihinde farklı yönelimler sergiledi. BIST 30'da %0,07 oranında küçük bir artış gözlemlenirken, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri sırasıyla %(-0,12) ve %(-0,08) ile negatif bir seyir izliyor. Yatırımcılar için bu durum, piyasa dinamiklerini dikkatle takip etmelerini ve stratejilerini makroekonomik verilere göre belirlemelerini gerektiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 04 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

04 Ağustos 2026 tarihli verilere göre, BIST 30 Endeksi saat 10:15’te 15.216,18 puan seviyesindeydi. Günlük değişim oranı %0,07 olarak kaydedildi. Bu küçük artış, endeksin mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor. Piyasa katılımcıları temkinli bir tutum sergiliyor. BIST 30’un bu seviyelerde kalması yatırımcılar için olumlu bir gelişme. Piyasa üzerindeki etkenler göz önüne alındığında, endeksin gelecekteki hareketleri daha net bir şekilde değerlendirilebilir.

BIST 50 Gözlemi

BIST 50 Endeksi, 04 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 11.837,73 puan seviyesinde işlem görüyordu. Günlük değişim oranı %(-0,12) ile negatif bir seyir izliyor. Bu durum, endeksin aşağı yönlü baskı altında olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların, BIST 50’deki düşüş nedenlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Makroekonomik ve sektörel faktörlerin gözlemlenmesi önem taşıyor. Ekonomik veriler ile global piyasalardaki gelişmeler, endeksin gelecekteki yöneliminde belirleyici olabilir.

BIST 100 Durumu

BIST 100 Endeksi, 04 Ağustos 2026 tarihi sabah saat 10:15’te 13.399,44 puanda bulunuyordu. Günlük değişim oranı %(-0,08) ile hafif bir gerileme gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar arasında belirsizlik hissiyatının devam ettiğini ortaya koyuyor. Piyasa dinamikleri dikkatle izlenmelidir. BIST 100’ün yönü, iç ekonomik göstergeler ve uluslararası gelişmelerden etkilenecek. Yatırımcıların stratejilerini bu değişkenlere göre şekillendirmesi büyük önem taşıyor.

Borsa İstanbul açıldı 04 Ağustos Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
343.5
2.842.652.200,75
% 2.16
10:42
THYAO
315.75
2.590.128.811,00
% -0.39
10:42
ISCTR
12.42
1.647.394.360,58
% -2.05
10:42
TRALT
45.66
1.593.008.732,66
% 1.33
10:42
ASTOR
295.75
1.508.119.450,50
% 1.81
10:42
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