FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

Ankara'da, otomobil sürücüsü U.Ö.'ye (32) fahri müfettiş tarafından 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle tutulan tutanak doğrultusunda uygulanan 10 bin TL cezayı mahkeme, 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle iptal etti.

Araç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu

U.Ö.'ye, 1 Temmuz'da Yenimahalle ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda otomobiliyle seyrederken, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle fahri müfettiş tarafından tutulan tutanak doğrultusunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi uyarınca 10 bin TL ceza uygulandı.

CEZANIN İPTALİNİ TALEP ETTİ!

Cezanın tebliğ edilmesinin ardından U.Ö., avukatı aracılığıyla yargıya başvurup, fahri müfettiş tarafından yazdırılan cezanın 'delil fotoğrafı veya görüntüsü olmadığı' gerekçesiyle hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, iptalini talep etti. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, 'Kabahatler Kanunu'nun 'Kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller, idari yaptırım kararında belirtilmelidir' ifadesine yer verildi. Mahkeme, 'İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, açık bir şekilde yazılır' şeklindeki 5326 sayılı yasanın 'idari yaptırım kararı' başlıklı 25'inci maddesini hatırlattı. Mahkeme, kabahat ihlali iddiasının denetlenebilir durumda olmadığı, başvuruya konu trafik idari yaptırım karar tutanağında ihlale ilişkin fotoğraf veya video gibi herhangi bir delil bulunmamasının hakkaniyete aykırı olduğuna dikkat çekerek, itirazın kabulü ile yaptırım kararının kaldırılmasına karar verdi.

Araç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL lik cezadan kurtuldu 1

'15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR'

Avukat Özge İrem Aksu, fahri müfettişin tutanağında ihlale ilişkin görüntü ve fotoğraf olmaması nedeniyle idari yaptırım kararının kaldırıldığını söyleyerek, benzer durumla karşılaşan kişilerin 15 günlük süreyi kaçırmadan sulh ceza hakimliklerine itirazda bulunabileceklerini söyledi. Aksu, "En önemli şey, burada bir kere trafik cezası tarafımıza tebliğ edildikten sonra kanunen bize tanınan 15 günlük bir süre var. 15 gün içinde sulh ceza mahkemelerine itirazda bulunuyoruz. İtiraz nedenlerimizi burada belirtiyoruz. Eğer varsa elimizde delillerimizi burada dosyaya sunuyoruz. Bu hususta da zaten kararın çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! O detayı fark etti, 10 bin TL lik cezadan kurtuldu 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldiBir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi
İslam Memiş'ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajıİslam Memiş'ten altın piyasası için "Bekle-gör" mesajı

Anahtar Kelimeler:
Ankara Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.